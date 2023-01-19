محافظ أسوان: إحالة 78 قضية فساد لجهات التحقيق القضائية خلال 2022

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، فعاليات اجتماع مناقشة نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى عقدت بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وجايسون تايلور رئيس وفد المعونة الأمريكية والحوكمة الإقتصادية، وأيضاً الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى اللواء لؤى فاروق رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسوان.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد وبتر جذوره بشكل نهائى من كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى مقدم الخدمة ومتلقيها تواكباً مع الجهود الدولية فى هذا الاتجاه، وهو الذى كان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة لدى أجهزة المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، أنه من ضمن الإجراءات الرادعة التى تم اتخاذها ضمن سياسة الثواب والعقاب إحالة 78 قضية فى 23 إدارة ومديرية لجهات التحقيق القضائية خلال عام 2022، وهو الذى يتوازى مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، والهيئات القضائية والجهات الرقابية الأخرى لمنع الفساد وتعزيز إنفاذ القانون بما سيكون له مردود إيجابى فى تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بشكل ممنهج ومحكم وبالجودة المطلوبة.

وأشار عطية، إلى أن هذا هو ما تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة حالياً لتطبيقه عملياً من خلال منظومة الشباك الواحد للخدمات الحكومية، وتفعيل دور مراكز التحول الرقمى بما يلبى آمال وطموحات جموع المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مركز متكامل لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة ليؤدى 82 خدمة متعددة للمواطنين، كما أن المركز مربوط بـ 11 مركز تكنولوجى متطور بجميع المدن والمراكز لفصل مقدمى الخدمة عن متلقيها للحد من الفساد الإدارى، كما أنه كان لمحافظة أسوان الريادة بإقامة مركز خدمات مصر ليصبح الأول من نوعه على مستوى الجمهورية ليساهم كل ذلك فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وليتواكب ذلك أيضاً مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية الإصلاح الإدارى فى مصر.

وتابع المحافظ، أن ذلك يركز على زيادة وعى المجتمع بأهمية منع الفساد ومكافحته بالتعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وليتوج ذلك ما نحن بصدده اليوم بعمل محاكاه ونموذج مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة مع الاهتمام والتركيز على طلاب الجامعة لتعزيز معرفتهم بالحوكمة ومكافحة الفساد، ورفع وعيهم بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتزويدهم بالمعرفة الأساسية بالأطر الدولية والحوار حول مكافحة الفساد، مقدماً شكره لهيئة المعونة الأمريكية على اهتمامها بالمشاركة فى هذا الاجتماع الهام والحيوى برعاية كريمة من الأكاديمية فى ظل علاقات الصداقة الممتدة والوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.