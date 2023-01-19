محافظة الجيزة تنتهى من رصف الطبقة الرابطة بطريق طراد النيل بطول 2 كم

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الرابطة بين الوحدات المحلية والقرى بمراكز ومدن المحافظة لتحسين الحركة والتسهيل على المواطنين فى التنقل.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته على أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة للوقوف على نسب التنفيذ لتيسير حركة سير المواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال تقوية ورصف وتطوير طريق طراد النيل بداية من مركز ومدينة أوسيم وبطول 2.5 كم وحتى حدود مركز منشأة القناطر والجارى تطويره حاليًا من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأكد المحافظ على انتهاء أعمال الطبقة الرابطة بالطريق مع استكمال أعمال التطوير للطريق، وكلف مدير مديرية الطرق بتدبيش جسور الطريق من الجانبين بدءا من قرية برطس بمركز أوسيم وإنشاء أرصفة المشاة وجزيرة وسطى بطول الطريق لخدمة المواطنين مع رفع أعمدة الإنارة المتهالكة ودعم الطريق بأعمدة إنارة بديلة مع سرعة إنجاز تحويلات الكابلات اللازمة.

ووجه المحافظ، الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديرية الطرق وإجراء تخطيط مروري للطريق للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة ورصف الطريق الأبيض بدءا من حدوده مع الطريق الدائري بمركز ومدينة كرداسة ومرورا بتقاطعه مع طريق المنصورية وحتى حدود حي الهرم.

ووجه مدير مديرية الطرق وممثل شركة الكهرباء ورئيس مركز كرداسة بالتنسيق وسرعة الانتهاء من تحويلات المرافق بأحد القطاعات المتبقية بطريق المنصورية لاستكمال مشروع الرصف وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مشددا على رئيس مركز كرداسة برفع كافة المخلفات والرتش ونواتج الأعمال بالطريق الأبيض.

كما تفقد المحافظ أعمال تبطين وتدبيش جسر ترعة المنصورية حتى الطريق الأبيض، موجها بمتابعة تنفيذ خطة رفع الكفاءة لاستكمال أعمال التطوير للقطاع بالكامل.

ورافق المحافظ، خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وفرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، واللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة والمهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة، وهاله غريب مدير مديرية التموين.



تفقد محافظ الجيزة



جانب من تفقد المحافظ