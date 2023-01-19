"تطوير الريف المصرى وحياة كريمة" ندوة ثقافية بقصر بهاء طاهر بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تطوير الريف المصرى وحياة كريمة".

وأوضح شعبان شلبى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة هو حلم الجمهورية الجديدة الذى أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصرى الذى طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لبيئة التجمعات الريفية ومنها خطوط إنتاج ومشاغل النول والخياطة للفتيات وورش تعليم صناعة المنتجات والأخشاب وتصنيع الألبان وغيرها من المشروعات الصغيرة المختلفة لنهضة الأسر المنتجة.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تطوير التعليم" تحدثت أسماء محمد أحمد مناع عن مراحل تطوير التعليم فى مصر ودور وزارة التربية والتعليم فى حل المشكلات واتخاذ القرار وعودة الأنشطة المدرسية لرفع كفاءة الطالب وربط التعليم بسوق العمل والاحتفاظ بالزى المدرسى ورفع كفاءة الطلاب، بجانب ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أدارته وفاء أبو العلمين، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس بعنوان "القطة الشقية" أداء أسماء أحمد وهناء عباس.

أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية بعنوان "الشعر أصل الثقافات" للشاعر إبراهيم الخوار ألقى قصيدتى "الشعر بحر، الشعر حقيقة وخيال"، وكذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى قصيدة "شرق وبنت وانحناء"، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافى أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، أقامت مكتبة المدامود الثقافية عرض مسرح عرائس للأطفال أداء ياسر الجيلاني.

كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الأطفال" تحدث مصطفى عبد العاطى الطاهر عن تعامل الأسرة مع الأطفال وتعامل الدولة والمجتمع مع الأطفال، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى بعنوان "مصادر التاريخ المصرى القديم" تحدث السادات مصطفى عبده عن الآثار والكتب السماوية ومنها "القرآن والأنجيل والتوراة"، والقوائم الملكية منها "قائمة الكرنك، حجر بالرمو، قائمة العرابة المدفونة، قائمة ابيدوس، قائمة سقارة، بردية تورين"، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة قصة "ألف حكاية وحكاية " تأليف حسين أحمد أمين أوضحت فاطمة محمد أن القصة تتضمن مجموعة من القصص المشوقة والحكايات الطريفة جمعها الكاتب فى أسلوب سهل وممتع لجذب إنتباه القارئ ومنها "حكاية من آداب مخاطبة الملوك بين الرشيد والاصمعي".



تطوير الريف المصري وحياة كريمة عنوان ندوة ثقافية بقصر بهاء طاهر



جانب من ورش الحكى لدعم أطفال الأقصر