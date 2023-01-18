رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
رئيس الوزراء: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيدى الشرطة وثورة ينايرالأربعاء، 18 يناير 2023 04:38 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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