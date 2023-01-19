اليوم السابع
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ضبط مستريح بالإسكندرية استولى على 18 مليون جنيه من ضحاياه

الخميس، 19 يناير 2023 11:22 ص
ضبط مستريح بالإسكندرية استولى على 18 مليون جنيه من ضحاياه حبس-ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية بتضررهم من أحد الأشخاص ونجله لتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة ، وتبين قيام (تاجر ملابس ، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية - لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم .. مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (17,7) مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.​
 
 
 

مستريح

توظيف الاموال

حوادث



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