اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شولتس مستعد لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2" شريطة تزويد واشنطن لها بدبابات "أبرامز"

الخميس، 19 يناير 2023 01:00 ص
شولتس مستعد لتزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2" شريطة تزويد واشنطن لها بدبابات "أبرامز" مستشار ألمانيا أولاف شولتس
وكالات

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ذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلا عن مصادر مطلعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

أكدت الصحيفة أن هذا الشرط وضعه شولتس خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء.

وأشارت إلى أن بايدن، خلاله حديثة مع شولتس، لم يعط موافقة مؤكدة على نقل "أبرامز".

وقالت إن واشنطن تعمل جاهدة من أجل أن تقوم برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" من مخزونها الخاص وليس فقط بالسماح لدول "الناتو" الأخرى بإعادة تصدير "الدبابات". حيث أنه لا يمكن إجراء عمليات التسليم دون إذن ألمانيا، التي تصنع هذه الدبابات.

وأكد شولتس في أكثر من تصريح أن ألمانيا لن تتخذ خطوات أحادية الجانب بشأن مسألة الدعم العسكري لأوكرانيا.


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