وذكرت "الخارجية الروسية" - فى بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، "استجابة للعقوبات الجديدة التى فرضتها حكومة نيوزيلندا ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية التى تم إدخالها فى إطار حملة معادية للروس من قبل الغرب الجماعى، تم حظر دخول بلدنا إلى أجل غير مسمى بالنسبة لـ31 نيوزيلنديا آخرين من بين المسئولين الحكوميين والصحفيين وشخصيات عامة منخرطة في الترويج للأجندة المعادية لروسيا ودعم نظام كييف".

وتشمل قائمة الممنوعين من دخول روسيا، رون ستانلي مارك، الذي شغل منصب وزير دفاع نيوزيلندا منذ عام 2017 وحتى 2022.

وأكدت "الخارجية الروسية" أنه بالنظر إلى أن نيوزيلندا تعتزم مواصلة سياستها المعادية لروسيا وفرض عقوبات جديدة، فإن العمل على تحديث قائمة الحظر الروسية سيستمر.