لافروف: سلاح العقوبات يوجه ضد أى دولة تخالف الولايات المتحدة الأمريكية

كتب سمير حسنى

اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، حلف الناتو بمحاربة روسيا عبر أوكرانيا، واصفا الحرب الأوكرانية الروسية بأنه نتيجة الإعداد الأمريكي لحرب هجينة ضد بلاده.

أضاف وزير الخارجية الروسى في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أصبح خاضعا بشكل كامل للإملاءات الأمريكية، مشيرا إلى أن سلاح العقوبات يوجه ضد أي دولة تخالف الولايات المتحدة الأمريكية.

أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تهدد باستخدام القوة وتمارس الهيمنة والابتزاز، موضحا أن الغرب بدأ مسار لصنع تكتل ضد روسيا والصين وبالتالي عمل على تدمير مختلف الاليات التعاونية.