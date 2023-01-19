رفع 240 حالة إشغال طريق بمركز ناصر شمال بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، حملة مكبرة استهدفت رفع وإزالة إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع ومداخل ومحاور المدينة بإشراف على يوسف رئيس المدينة، مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة، وبمشاركة التنفيذيين من الوحدة المحلية، تم خلالها إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمدخل المدينة وشارع جمال عبد الناصر وشارع شجرة الدر وبنى زايد والشناوية.

أسفرت الحملة عن إزالة 240 حالة إشغال، تنوعت بين باعة جائلين ومعروضات تجارية وتعديات على الأرصفة، وانتظار فى أماكن غير مخصصة للانتظار، كما تم التحفظ على بعض المضبوطات "موازين وكراسى وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها"؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات للقضاء على إشغالات الطريق العام وإلزام الجميع بالقانون.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة تحت إشراف ماجد رمضان نائب رئيس المدينة ورفع تراكمات القمامة بالمدينة، والتى بلغت حوالى 55 طن قمامة من شوارع بور سعيد وشارع الإصلاح الزراعى وشارع طراد النيل وشارع النادى الرياضى وشارع السحارة وشارع الأديرة، فضلا عن متابعة أعمال النظافة بقرية بنى عدى والرياض والزيتون وجمع القمامة من المنازل والتى تقدر بحوالى 12 طن قمامة.