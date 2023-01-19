وثمن الرئيس الفلسطينى - فى بيان اليوم - صمود المناضل ماهر يونس في معتقلات الاحتلال، حيث أمضى 40 عاما من عمره في المعتقلات، وبات رمزا من رموز الشعب الفلسطيني ومن أحرار العالم.

وأكد أن قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وملف الأسرى سيبقى على رأس أولوية القيادة والشعب، وسيتم بذل كل الجهود لإطلاق سراحه جميع الأسرى من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، المناضل ماهر يونس (65 عاما)، في وقت سابق اليوم، بعد أربعة عقود من الأسر.