رئيس شعبة المخابز: كارت العيش لغير حاملى بطاقات التموين يضبط السعر فى السوق

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن كارت العيش لغير حاملى بطاقات التموين سيكون متاح لجميع المواطنين والميزة فى هذا الكارت أنه سيؤدى لانضباط سعر العيش الحر فى الأسواق، موضحا أن المخابز السياحية تتأثر بسعر الأقماح.

وأضاف عبد الله غراب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت على قناة DMC، أنه قبل ذلك تقدم بمذكرة لوزير التموين يتحدث فيها عن أنهم يمتلكون 30 ألف مخبز فى شعبة المخابز على مستوى الجمهورية، والدفع بها فى هذه المنظومة باعتبار أن المخابز مراقبة حتى يحدث انضباط فى الأسعار.

وتابع: "حينما تقدمنا بالمشروع الوزير بدأ فى مناقشات معانا لهذا الموضوع واستقر الرأى أن تتاح الفرصة لمن يحمل كارت من البريد بالقيمة السعرية وفق احتياجات المواطن من عدد الأرغفة".

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية قريبا الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التى تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على تحديد سعر الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة والذى سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر " السياحى " فى الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدى بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين فى منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبى بأحد المنافذ للوصول إلى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن.