اليوم السابع
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ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل.. مزارعو المنيا يواصلون حصاد الجزر.. صور

الخميس، 19 يناير 2023 01:00 ص
ذهب الغيطان يا أصفر يا جميل.. مزارعو المنيا يواصلون حصاد الجزر.. صور مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل قرية بنى أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، أحد أكبر القرى فى زراعة محصول الجزر الأصفر، والتى تزرع منه مساحات واسعة تتجاوز 500 فدان. 

وقال خالد عبد الجواد، أحد المزارعين، إن محصول الجزر تبدأ زراعته فى شهر أغسطس ويبدأ موسم الحصاد فى أواخر شهر ديسمبر حتى شهر أبريل حسب الأصناف المزروعة، ويدخل الجزر فى صناعة المخللات والمربى، لذا يعد من محاصيل الأمن لغذائى وتتركز زراعة الجزر الأصفر بمركز المنيا وسمالوط ومطاى ومغاغة. 
 
وأضاف خالد أن زراعة محصول الجزر يعد واحدا من أهم الزراعات بالمحافظة، وتتم زراعته فى شهرين مختلفين، منه ما يتم حصاده لزراعة محصول القمح، وهذا هو الجزر اليابانى بينما الفرنساوى يستمر فى الأرض لشهر أكثر منه وهذا النوع من الجزر يستخدم فى أعمال التخليل وتطلبه المصانع بشكل كبير نظرا لكبر حجمه ونسبة السكر، ولفت إلى أن تكلفة الفدان تتجاوز 10 آلاف جنيه، واستطرد خالد قائلا إن إنتاج الفدان يتراوح بين 700 إلى 800 شيكارة.
 
وتتركز زراعة الجزر فى مركز المنيا بقرية بنى أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، وطوه وصفط الغربية وغيرها من القرى بالأضافة إلى مراكز شمال المحافظة.
 
مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (1)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (2)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (3)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (4)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (5)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (6)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (7)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (8)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (9)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (10)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (11)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (12)
 

 

مزارعو المنيا يواصلون موسم حصاد الجزر (13)
 

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