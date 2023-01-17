فتح منافذ ثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرى مركز المنيا

افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 معارض “أهلاً رمضان" بقري دمشير، ونزلة حسين، وبني محمد سلطان، وذلك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ضمن جهود المحافظة لتوفير جميع السلع، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعني ، جاء ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

كما تواصل الوحدات المحلية جهودها في المتابعة الدورية والرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها، وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.