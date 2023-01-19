خريطة منافذ السلع الثابتة والمتنقلة فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

كتبت – مرام محمد

تسعى محافظة الجيزة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بمشاركة كافة الجهات، إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق.

وأطلقت المحافظة عددا كبيرا من سيارات ومنافذ السلع المتنقلة في المراكز والأحياء والقرى إلى جانب ما أتاحته من منافذ ومعارض ثابتة؛ لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين وبتخفيضات تصل لـ30%، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عناوين أبرز منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة.

أولا: منافذ السلع الثابتة

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين في مركز ومدينة منشأة القناطر.

-شادر ثابت لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز ومدينة كرداسة.

-"سيارات اليوم الواحد"، وذلك من خلال التنسيق مع حسن موافي رئيس حي الهرم.

-منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

-منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

-منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

-منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

-منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

-منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

ثانيا: أماكن تمركز أبرز منافذ السلع المتنقلة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

-247 عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

-50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة افتتحت أكبر معارض "أهلا رمضان" على مستوى الجمهورية في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يقام المعرض على مساحة 2000م، ويتيح ولمدة 3 أشهر منتجاته من سلع أساسية وتموينية وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك وزيوت وخلافه بـ101 باكية بيعية، بنسب تخفيض تصل إلى 30% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا.