حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ووقف البناء المخالف بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن الحامول وفوه وسيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة تشوينات من الطوب الأبيض بقرية المجاز الشرقي، كانت معدة للبناء وتراكمات المباني القديمه في الأرض الزراعية على مساحة 1200 متر، وتمت الإزالة على الفور، رفع جميع المخلفات من الأرض الزراعيه، وحرث الأرض وتسليم الأرض الزراعية، للجمعية الزرعية، كما تمكنت الحملة من إزالة سمل خرساني بقرية 83 المنصور التابعة للوحدة المحلية بالابعادية بحضور حكمت الباز رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه، بأشرف سليم أبو شريف، القائم بأعمال تيسير مجلس مركز ومدينة فوه، من إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية في الغوانم في جمعية الاصلاح الزراعي، تابعة لقرية ابو دراز، كما تم ردم حفر معده لبناء مقبرة بمنيه الاشراف بقبريط.

وتابع شريف أحمد هيكل،القائم بأعمال تسيير مركز ومدينة سيدى سالم، من إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية البلاصى حيث تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية الشراقوة القبلية ، وتم فك شدة خشبية في الدور الثاني علوي بقرية البشيقة الغربية على مساحة 100م.