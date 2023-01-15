صحيفة: بوريس جونسون حصل على خط ائتمان بـ800 ألف إسترليني عندما كان رئيسا للوزراء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق حصل على خط ائتمان قيمته 800 ألف جنيه استرليني واستفاد من فيلا في جمهورية الدومينيكان بمساعدة أحد أقاربه عندما كان في داونينج ستريت- مجلس الوزراء.

وحسب تقرير، وافق رجل الأعمال الكندي سام بليث على ضمان التسهيل الائتماني الضخم في ديسمبر 2020 قبل أن يتم طرحه في فبراير 2021. وبعد شهرين ، في أبريل 2021 ، اندلع خلاف حول التجديد الفخم لشقته القريبة من مقر رئاسة الوزراء.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة "الإندبندنت" عن انقسام مرير بين المحافظين المتحاربين حول ما إذا كان ينبغي استعادة جونسون كزعيم للحزب بالنظر إلى تاريخه في الفضائح ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف.

وقال أحد المصادر لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن جونسون كان على وشك "الإفلاس" ، وقيل إنه تم توفير حد الائتمان لتكاليف معيشته ، بما في ذلك مدفوعات الطلاق.

وذكرت الصحيفة أن فريق اللياقة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء وافق على الترتيب في ديسمبر 2020 بعد أن طلب جونسون نصيحة سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس.

وظهر السيد بليث في "قائمة التوصيات" لشغل منصب كبير في بريطانيا في أواخر عام 2020 ، لكن قيل إن مسئولي كيس ومسؤولي مكتب مجلس الوزراء لم يكونوا على دراية ، بعد أن تم التأكيد على عدم وجود تضارب في المصالح.

ويقال إن بليث ، الذي يقال إن ثروته تبلغ 50 مليون دولار ، هو صديق ستانلي جونسون ، والد جونسون ، ويقال إنهم أبناء عمومة.

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسبق: "بوريس جونسون لم يساعد بأي شكل من الأشكال ، ولم يكن على علم ، بأي طلب قدمه سام بليث ، رسميًا أو غير رسمي ، للعمل في أي منصب مهما كان مع المجلس البريطاني ، ولم يكن أي شخص في مجلس الوزراء يتصرف نيابة عنه ".