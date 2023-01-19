مجدى حسن مديرا للشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس

حضر اللقاء الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية و الدكتورة مروة عرابي نائب مدير عام المستشفيات الجامعية حيث قدموا له التهنئة متمنين له التوفيق في مهام عمله .

وفى وقت سابق أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف الدكتورة هيام لطفي صالح للقيام بعمل مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وجدير بالذكر أن الدكتورة هيام لطفي تعمل بالمكتب الفني لرئيس الجامعة من 1998 حتى 2007 ثم مديرة للمكتب الفني من 2007 حتى تاريخه .

وتشمل السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفى حصولها على درجة الماجستير فـــــي إدارة الاعمـــــال مــــــن كلية التجــــــارة بالإســــــماعيلية عام 2017 برســــــالة تحمل عنوان "استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية ودورها في تعظيم جودة التعليم الجامعي" (دراسة ميدانية بين الجامعات المصرية) يليها دكتوراه الفلسفة في إدارة الاعمال مـــــــــن كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2021م برســـــالة بعنوان "اثر اليقظة الاستراتيجية على تحقيق التنمية الإدارية المستدامة"

(دراســـــة ميدانية) .

كما اجتازت مجموعه متميزة من الدورات التدريبية آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وهى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي.

وفى سياق متصل أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة قراراً آخر بتكليف الأستاذ محمد خالد محمود الرفاعي اخصائى علاقات عامة أول للقيام بعمل مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة ، وقد عمل " محمد خالد " كعضو بالمكتب الفني من 2004 إلى تاريخه ، وقد أستقبله رئيس الجامعة لتسليمه القرار متمنياً له النجاح في مهمته.