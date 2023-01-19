وشدد الوزيران على ضرورة مقاومة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجتها في إطار مقاربة متكاملة تراعي مصلحة وأمن البلدين.

ومن جانبه، دعا وزير الداخلية التونسي، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية التونسية الأربعاء، إلى ضرورة تعزيز جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية بحلول تنموية ذات بعد اقتصادي اجتماعي، الأمر الذي أكده نظيره الإيطالي بالإعلان عن برنامج عمل جديد يهدف إلى تكوين الفئة الشبابية المرشحة للهجرة في مجالات مهنية محدّدة طبقا لاحتياجات سوق العمل الإيطالية بصورة يؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل هناك، وسيتولى فريق مشترك من الخبراء بين البلدين بحث سبل وآليات تنفيذ البرنامج وضمان حصّة منتظمة للتونسيين في إطار الهجرة النظامية.