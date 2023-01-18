اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 11:33 م
أكرم القصاص
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سلطات تونس تضبط عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلي تنظيم إرهابي

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:20 م
سلطات تونس تضبط عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلي تنظيم إرهابي الشرطة التونسية
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية عن ضبط عناصر سلفية ابلغ بانتمائهم إلي منظمات إرهابية.


وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم " الأربعاء" - إنه في إطار ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة مصلحة التوقي من الارهاب من ضبط عنصر سلفي ، أبلغ بانتمائه إلى تنظيم إرهابي " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٦ سنوات . 


و أضاف أنه في ذات السياق القت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة القبض على عنصر سلفي بتهمة " الإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٤ سنوات.


وتابع أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة تمكنت من التحفظ علي عنصر سلفي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين. 


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