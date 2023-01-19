"تموين الإسكندرية" تضبط مكرونة وسكر ودقيق فاخر مجهول المصدر داخل مخزن

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية و عضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمى بالاشتراك مع حماية المستهلك و مباحث التموين و هيئة سلامة الغذاء وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن ملحق بأحد محلات الجملة لتجارة المواد الغذائية بالعامرية لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ على 6000 كيس مكرونة زنة الكيس 400 جم باجمالى وزن 2 طن و400 كجم مكرونة مجهولة المصدر، 10 جوال دقيق فاخر 72% وزن الجوال 50 كجم بإجمالى وزن نصف طن دقيق مجهول المصدر.

كما تم ضبط أحد محلات الجملة للمواد الغذائية لحيازته سكر حر مجهول المصدر و بدون مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ على 400 كيس سكر زنة 1 كجم باجمالى 400 كجم سكر مجهول المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.