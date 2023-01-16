تضامن الغربية: ملابس جديدة مجانا لـ200 أسرة بقرية صفط تراب فى المحلة

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، آن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف أن تكلفة المعرض تراوحت 60 ألف جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من جمعية الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .