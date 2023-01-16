تضامن الغربية: ملابس جديدة مجانا لـ200 أسرة بقرية صفط تراب فى المحلة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية.
وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، آن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.
وأضاف أن تكلفة المعرض تراوحت 60 ألف جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وأن تنظيم معارض الملابس الجديدة من جمعية الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته .
وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، نظمت بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 200 مريض ضمن المرضى غير القادرين بمحافظة الغربية بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى.
وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، في بيان له أن المستفيدين من أهالى قرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية الشعبية مركز المحلة، وقرية كفر المحروقي مركز كفر الزيات، وقريه كفر المنشي مركز طنطا.
وأوضح أن القافلة قامت على مدار اليوم وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.
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