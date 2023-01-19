اليوم السابع
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تشغيل أحدث مصنع إيطالى لتصنيع فلنكات السكة الحديدية والمترو بكامل طاقته

الخميس، 19 يناير 2023 02:00 ص
تشغيل أحدث مصنع إيطالى لتصنيع فلنكات السكة الحديدية والمترو بكامل طاقته عماد الدين مصطفى - رئيس الشركة القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت التجارب النهائية لتشغيل أحدث مصنع لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو  مصنع  المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" بعد إجراء كافة الاختبارات ،وتحمل الفلنكات ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث انتهت بالفعل عمليات التشغيل التجريبى لإنتاج فلنكات السكك الحديدية ، بعد الانتهاء من تركيبه في ارض المعصرة.
 
وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن المصنع الجديد الوارد من إيطاليا بأحدث تكنولوجيا عالمية لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو، وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، بدأ بالفعل في الإنتاج بكامل طاقته وعلى مدار ال 24 ساعة ، لتلبية كافة احتياجات السكك الحديدية والمترو .
 
وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام، الموقف الحالي للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.
 
 
ومؤخرا تم عقد اجتماع بحضور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، وعماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية،لبحث زيادة نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة.
 
 كما تم استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهرياً، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.

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