وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير اليابان تعزيز فرص الشراكة والتعاون الاقتصادى

كتب عبد الحليم سالم

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الممكنة بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات اليابانية، وذلك في العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية والاستثمارية.

أكد المهندس محمود عصمت بحسب بيان الوزارة اليوم ، أن العلاقات الوثيقة المثمرة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

ورحب المهندس محمود عصمت بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين، خاصة في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات الجارية والمستقبلية بالشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى الإجراءات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بأشكال وصور متعددة.

ومن جانبه، قدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، خالص التهنئة للمهندس محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر.