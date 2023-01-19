اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 04:24 م
أكرم القصاص
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ترامب: "فيسبوك" يحتاجنى وقد خسر 700 مليار دولار بسببى

الخميس، 19 يناير 2023 04:05 م
ترامب: "فيسبوك" يحتاجنى وقد خسر 700 مليار دولار بسببى ترامب
وكالات الأنباء

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قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إن حملته تسعى لاستعادة حسابه على "فيسبوك" فى الوقت الذى يكثف فيه حملته الرئاسية لعام 2024.

واعتبر ترامب حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن "فيسبوك يحتاج إلينا أكثر مما نحتاجه"، مدعيا أن "فيسبوك خسر 700 مليار دولار منذ أن تم إلغاء حسابه (حساب ترامب)".

وأضاف "لقد اعتبر ذلك خطأ تجاريا كبيرا بالنسبة لهم، لـ"تويتر" وغيرهم.. إذا أعادونا، فسيساعدهم ذلك كثيرا"، معلنا أنه يعمل على ترتيب اجتماع لمناقشة إعادة تفعيل حسابه مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة للموقع، مارك زوكربيرج.

يذكر أنه تم منع ترامب من استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020.

 


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