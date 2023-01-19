اليوم السابع
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تدريب سيدات البحر الأحمر على مهنة التفصيل ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 19 يناير 2023 03:42 م
تدريب سيدات البحر الأحمر على مهنة التفصيل ضمن "حياة كريمة" تدريب السيدات
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن متابعة الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في مدينة الغردقة ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وتكثيف برامجه للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره، أنه تابع تنفيذ الدورة التدريبية رقم 18 بوحدة التدريبالمتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 10 متدربات بمدينة الغردقة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك ضمن خطة التدريب المهنى التى اعتمدتها الوزارة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى أو الخارجي داخل المحافظات وفق أحدث الاساليبالعالمية للتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية، التقدم إلى إدارة التدريبالمهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركاتالقطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها، تطبيقاً لسياسة الوزارة الجديدة بما يخص التدريب من أجل التشغيل والذى يعتبرمن أهم محاور القضاء على البطالة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وكانت وزارة القوى العاملة قد تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيلوالحياكة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، والاختبار النهائى لـ 13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب، تنفيذاً لخطة التدريبالمهنى 2022- 2023 التى اعتمدتها الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الاختبار النهائى للمتدربين على مهنةالتفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى، وذلك لتدريب الشباب على المهنالتى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم.

أعمال التدريب
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تدريب السيدات
تدريب السيدات

 

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