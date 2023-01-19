اليوم السابع
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تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة عدادات الكهرباء بمصر القديمة 15 يومًا

الخميس، 19 يناير 2023 11:06 ص
تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة عدادات الكهرباء بمصر القديمة 15 يومًا أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة عدادات الكهرباء بمنطقة مصر القديمة. 

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات،وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات. 

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد الكهرباء الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "الفك"، كما أضافا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب.


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جرائم السرقة

عقوبة السرقة

مصر القديمة




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