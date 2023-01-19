انعقاد لجنة اختيار الأم المثالية لمحافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

عقدت لجنة اختيار الأم المثالية بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة دمياط اجتماعها اليوم الخميس برئاسة حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية بمحافظة دمياط 15 سيدة ممن لهن قصص كفاح، وقامت اللجنة باختيار 8 قصص من بينهن.

وأكد وكيل وزارة تضامن دمياط بأنه تم اختيار 8 قصص كفاح ممن تنطبق عليهن الشروط، لعرضهن على اللجنة حتى يتم تقييم كل قصة بالدرجات حسب "السن، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية للأم، الحالة التعليمية للأبناء، الدخل، قصة الكفاح"، وأنه بعد تقييم جميع الحالات التى يتم عرضها على أعضاء اللجنة تم اختيار 5 قصص تنطبق عليهن الشروط، نقوم بإرسالها الى وزارة التضامن الاجتماعى، لتقوم بدورها باختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط قد أعلنت عن تلقى طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 حتى الخميس 5 يناير 2023، بإدارة الأسرة والطفولة بديوان عام المديرية.

وتتضمن الفئات المُكرمة لهذا العام : الأم لثلاثة أبناء بحد أقصى حققت قصة نجاح أو عاشت فترة كفاح، وأم بديلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من ذوي الإعاقة، وأم من مؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي رائدة اجتماعية متميزة.

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء ،وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

أما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب"، يستلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، فيستلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

وأما عن الأم الطبيعية من الأشخاص ذوى الإعاقة لابن من ذوي الإعاقة (قصة العطاء موضحة بالبند الأول- السن لا يقل عن 50 سنة للام- الإلمام بالقراءة والكتابة للابن ذوي الإعاقة.