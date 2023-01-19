وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الخميس/، أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، بوزير الصحة، كاتسونوبو كاتو، وآخرين غدًا وتوجيههم بأن تجري لجنة الخبراء دراسة للخطوات الضرورية من أجل إعادة تصنيف المرض.



ومن المتوقع أن تناقش لجنة الخبراء إعادة تجديد تقديم خدمات رعاية الصحة والإجراءات الوقائية الملائمة لتخفيض تصنيف الفيروس إلى الفئة الخامسة التي تعد أدنى مرتبة.



وسيتعين على المرضى بفيروس كورونا تحمل بعض الرسوم الطبية وتكاليف الاستشفاء في حال تم وضع المرض في تصنيف جديد، وهو الأمر الذي ليسوا في حاجة إلى القيام يه في الوقت الحالي خلال تصنيف (كوفيد-19) في الفئة الثانية.