اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 09:00 م
أكرم القصاص
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اليابان: تحذيرات من هبوب عواصف ثلجية شديدة شمالى البلاد

الخميس، 19 يناير 2023 08:21 م
اليابان: تحذيرات من هبوب عواصف ثلجية شديدة شمالى البلاد عاصفة ثلجية
أ ش أ

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب عواصف ثلجية شديدة في الأجزاء الشمالية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مع توقع بحدوث اضطرابات في حركة المرور والمواصلات العامة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم /الخميس/ عن الوكالة قولها إن العواصف ستؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر غدًا، حيث إنه من المتوقع أن تصل إلى 6 أمتار قبالة سواحل محافظات "هوكايدو" و"توهوكو" و"نييجاتا" شمالي البلاد.


كما نصحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان المحليين بتوخي الحذر من احتمالية أن يعطل الطقس العاصف المواصلات العامة وأن يخلق ظروف قيادة خطرة وقد يسبب أيضًا انقطاع في التيار الكهربائي.


عاصفة ثلجية

اليابان

طوكيو

أخبار اليابان



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