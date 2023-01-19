اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 يناير 2023 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تحتفل اليوم بعيد الغطاس المجيد

الخميس، 19 يناير 2023 04:00 ص
الكنيسة تحتفل اليوم بعيد الغطاس المجيد عيد الغطاس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد اليوم الخميس الموافق 19 يناير، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

 

وقال القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قداس عيد الغطاس يبدأ ليلة العيد، حيث يوجد به قداس باكر والقداس الإلهى، وينتهى بعد الساعة 12 منتصف الليل.

 

وأكد أن العيد يبدأ بعد الساعة 12 منتصف الليل" الأقباط  صائمين صوم برامون الغطاس، وهوصوم انقطاعى تماما ويكسرون الصيام اليوم"، وتابع: الطعام في العيد قلقاس وبرتقال وقصب السكر، حيث تقوم العائلات بتفريغ البرتقال من الداخل وعملها فانوس وهى من العادات الجميلة للأسر القبطية".

 

ويستمر طقس عيد الغطاس لمدة 3 أيام، حيث تقيم الكنائس غدا القداس كل كنيسة حسب ظروفها، حيث يصلى أقباط من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة التاسعة، فيما تقيم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وبعد القداس ينصرف المصلون، على أن يعود الاقباط للصيام يوم الجمعة عن السمن واللبن والبيض واللحوم.

 

وتابع: عيد عرس قانا عيد آخر به قداس عادى يقال بلغة الفرح وهو من الأعياد السيدية الصغرى وتقام فيه الصلوات والألحان بالفرايحى.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الغطاس

احتفالات عيد الغطاس



الموضوعات المتعلقة

تعرف على أشهر أكلات عيد الغطاس فى الكنيسة

الإثنين، 16 يناير 2023 07:54 م

طقس متقلب بسبب نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية.. أمطار غزيرة وانخفاض درجة الحرارة إلى 11 فى الصغرى.. تحذيرات من الصقيع ليلا.. واستمرار رفع حالة الطوارئ لاستقبال نوة "الغطاس".. فيديو وصور

الإثنين، 16 يناير 2023 04:00 م

الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس 19 يناير.. إقامة صلاة اللقان ليلة العيد تشبها بمعمودية المسيح بنهر الأردن.. وكاهن كنيسة العذراء بحارة زويلة: أكلات العيد القلقاس والقصب والأرز عادات فرعونية توارثناها ودشنتها الكنيسة

الجمعة، 13 يناير 2023 11:00 ص

الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس 19 يناير الجارى

الجمعة، 13 يناير 2023 04:00 ص

كاهن كنيسة العذراء بحارة زويلة: أكلات عيد الغطاس عادات مصرية توارثناها

الخميس، 12 يناير 2023 06:49 م

أجواء البهجة تعم الإسكندرية باحتفالات أعياد الميلاد.. الكاتدرائية المرقسية تستقبل المهنئين.. الروم الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس بإلقاء الصليب فى البحر والغطس لإحضاره.. والبابا ثيؤدوروس يصلى من أجل السلام.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة