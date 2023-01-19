اليوم السابع
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الخميس، 19 يناير 2023 01:54 م
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العثور على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد بطنطا

الخميس، 19 يناير 2023 01:28 م
العثور على طفلة حديثة الولادة أمام مسجد بطنطا رضيع - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت منطقة ستوتة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه أمام أحد المساجد بالمنطقة، وتم تسليمها للشرطة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه أمام مسجد بمنطقة ميدان ستوته
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الطفلة ترتدي ملابسها كاملة، وتم نقلها لمستشفي المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في القبض على عاطلين بحوزتهما 11 طربة حشيش وسلاح ابيض وسيارتين بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
 
كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، واعتزامهما ترويج كمية من المخدرات.
 
بتقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وبحوزتهما سيارتين ملاكي و 11 طربة حشيش وسلاح ابيض بقصد الاتجار.
 

محافظة الغربية

طنطا

طفلة حديثة الولادة

اخبار الحوادث

مستشفى المنشاوي بطنطا



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