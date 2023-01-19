الطاقة المتجددة:إنتاج الخلايا الشمسية يرتفع لـ952 جيجاوات بالربع الثانى من 2022

القاهرة فى 19 يناير /أ ش أ/

ذكرت هيئة الطاقة المتجددة أن الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة بلغت حوالي 952 جيجاوات خلال الربع الثاني من العام المالي (2023/2022) بزيادة عن العام الماضي بحوالي 4%.

وأوضحت الهيئة - في نشرتها الدورية الـ 15 - أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثاني بلغت حوالي 3237 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 19%، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1311 جيجاوات ساعة بزيادة عن العام الماضي بحوالي 16%، فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي، وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2656 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1022 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.

وعلى هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وقعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات الإطارية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة (رياح وشمسي).

كما تم إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية في العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.

وشهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات إبداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ تلك المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، وهو ما يشير إلي زيادة جذب المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.