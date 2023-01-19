السيطرة على حريق بمول تجارى بسوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمول تجارى شهير بدائرة مركز شرطة سوهاج حيث رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من إحدى وحدات التكيف نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص بحالة إختناق تم نقلهم للمستشفى الجامعى وتم إسعافهم.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بمول تجارى بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخمادة عقب الدفع بسيارات الحماية لمكان الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، ومفتش مباحث مركز شرطة سوهاج، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق ببدروم مول تجاري " تحت الإنشاء دائرة مركز سوهاج حيث تبين نشوب الحريق ببدروم مول تجاري " تحت الإنشاء " مكون من بدروم وأرضي وثلاثة طوابق يستغل جزء منه كمخزن خاص بهايبر ماركت وجزء أخر يستغل كمغسلة وتشحيم للسيارات وتم الدفع بعدد " 3 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده والتبريد ".

وبسؤال القائمين على المول رجحوا أن سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من إحدي الوحدات الخارجية للتكييفات الماركت تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.