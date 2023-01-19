وقالت نائبة رئيس الوزراء السويدي، إيبا بوش ثور - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن "الأمريكية - إن الخطوة تشكل الجزء الرئيسي من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.



كما أوضح بيان أن الحزمة تتكون من قاذفات قنابل يدوية مع ذخيرة، وذخيرة مضادة للدروع، وبنادق آلية بالإضافة إلى المركبات القتالية وصاروخ من طراز (57 NLAW).



كما أشار البيان إلى أن المساعدات العسكرية الجديدة - التي تتكون أيضًا من منظومة آرتشر المدفعية - ستبلغ قيمتها 4.3 مليار كرونة سويدية (أي ما يعادل 419 مليون دولار) وهي تعد أكبر حزمة مساعدات منحتها السويد إلى أوكرانيا حتى الآن.