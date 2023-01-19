بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، الأربعاء، مع نظيره وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، سبل دعم العلاقات السعودية - الكورية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء الجانبين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية والذى تم خلاله ايضا بحث تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".
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