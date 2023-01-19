وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء الجانبين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية والذى تم خلاله ايضا بحث تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".