وزير الخارجية السعودى يؤكد مواصلة بذل كافة الجهود لحل الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مواصلة المملكة بذل كافة الجهود بين كل الأطراف، في سبيل حل الأزمة الأوكرانية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".



كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وأكّد وزير الخارجية السعودي على "مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا".