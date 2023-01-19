وقال مدير علاقات وإعلام الدفاع المدني العراقي العميد جودت عبد الرحمن -في تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن نجاح البطولة يحتسب لجميع العراقيين في سبيل العودة من جديد لاحتضان البطولات، لذا نوجه رسالة إلى كافة الجماهير الرياضية المتواجدة في محافظة البصرة بعدم استخدام الألعاب النارية ذات الأحجام الكبيرة التي تؤدي الى إصابات خطيرة وحوادث حريق، وأن تقتصر فعاليات الاحتفال على اللجنة المشرفة والمنظمة لبطولة خليجي 25 "، موجها النداء إلى جميع محافظات العراق بممارسة الاحتفال الحضاري وعدم اللجوء الى استخدام الألعاب النارية والاطلاقات الحية لكي تكتمل فرحة البطولة التي لاقت صدى كبيراً على الصعيد الخليجي والعربي وحتى العالمي".

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إغلاق بوابات ملعب جذع النخلة بعد امتلائه بالجماهير، مضيفا لن يتم السماح لأي أحد بالدخول بعد إغلاق بوابات الملعب، مشيرا إلى أنه تم نشر عشرات الشاشات في الساحات العامة بمحافظة البصرة، ليتسنى للجماهير المشجعة مشاهدة المباراة"، مبينا أن "الجماهير بدأت تنسحب من الشوارع المؤدية إلى المدينة الرياضية".

ووجَّهت وزارة الداخلية، اليوم نداءً لجماهير نهائى بطولة خليجى 25، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن، في بيان إن على المواطنين المتواجدين في البصرة، عدم التوجه إلى الملعب مالم يكن لديكم تذاكر خاصة بالمباراة، مضيفا أن أعداد الجماهير كبيرة جداً، ولا نريد أن تكون هنالك حالات اختناق، ويكون الضغط بشكل مضاعف على القوات الأمنية"، داعياً المشجعين إلى الالتزام بالتنظيم والتعليمات الصادرة من القوات الأمنية، وممكن مشاهدة المباراة في الأماكن العامة، معرباً عن أمله الالتزام بكل التوجيهات الصادرة من القوات الأمنية".