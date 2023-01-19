التحقيق فى انهيار أجزاء من عقار وإصابة شخصين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر الأجهزة الأمنية التحقيق فى واقعة إصابة عامل وزوجته إثر انهيار جزئى لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وطلب ملف العقار وقررات لجنة المنشآت للعقارات الآيلة للسقوط بالحى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من عقار بشارع مسجد الصالحين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مساحته 120 مترا تقريبًا، يقطنه 4 أسر، مكون من 3 طوابق، بكل طابق شقتين.

وتبين من المعاينة الأولية سقوط أرضية غرفة معيشة بشقة بالطابق الأول علوي ما أسفر عن إصابة قاطني الشقة المشار إليها وهم كل من السيد محمد عبدالجليل عبدالصمد، 60 عاما، باشتباه فيما بعد الارتجاج وزوجته رقية سعد إبراهيم مقلد، 55 عامًا، ربة منزل.

وقامت هيئة الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم، وأوصى حي العجمي بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين الماره من الأجزاء الآيلة للسقوط حفاظا علي أرواحهم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وعلى صعيد آخر شهدت منطقة فيكتوريا شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مصرع مسن بعد أن دهسه قطار أبو قير أثناء عبوره مزلقان شريط السكة الحديد مما ادي الي وفاته وتم نقل جثمانه إلى مشرحة كوم الدكة وتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.