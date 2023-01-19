التحفظ على جثمان طفلة بالشرقية بعد وفاتها متأثرة بجروح طعنية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى فاقوس المركزي في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، جثة طفلة مصابة بجروح طعنية، وتم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي يفيد بوصول طفلة مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة، وأنه قد أنهى حياتها بعدما أصابها بجروح طعنية إثر خلافات مع زوجته في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز فاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى،وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما لقي طفل عمره 11 عاما بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة العاشر من رمضان،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الرابعة مجاورة 62 بمدينة العاشر من رمضان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة بطفل ولقى مصرعه في الحال، تم الدفع بسيارة من مرفق الإسعاف لنقل الطفل ويدعى" السيد ع ال " 11 عاما مقيم العاشر من رمضان المجاورة 62، مستشفى التأمين الصحى، والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.