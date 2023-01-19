البورصة تغرم شركتى جنوب الوادى للأسمنت و"رمكو" 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على كلٍ من جنوب الوادي للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، لمخالفة الأولى أحكام المادة 28 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومخالفة الثانية أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، من 10 جنيهات السهم إلى جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 120 مليون جنيه موزعًا على عدد 120 مليون سهم بدلًا من 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 3 شركات وهي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.