ودعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي -خلال لقائها الأربعاء مع ممثلي البنك على هامش مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وفق بيان أصدرته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية- ممثلي البنك إلى مرافقة المشاركين في طلبات العروض الأخيرة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاوات.

بدورهما، أعرب المسؤولان الأوروبيان عن اهتمام البنك بهذا البرنامج معربين عن أملهم في نجاحه نظرا لمساهمته في تحقيق الأهداف التونسية المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ومن أهمها تحقيق 35 بالمائة من انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في أفق 2030.

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية في فعاليات قمة الهيدروجين الأخضر التي أقيمت علي هامش "أسبوع أبوظبي للاستدامة" ولفتت إلى مكانة تونس كوجهة مستقطبة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر لما يتوفر بها من إمكانات لإنتاج الطاقات المتجددة.