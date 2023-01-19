اليوم السابع
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الأوقاف تختتم اليوم المعسكر التدريبى والتثقيفى لـ80 إمامًا بالإسكندرية

الخميس، 19 يناير 2023 01:00 ص
الأوقاف تختتم اليوم المعسكر التدريبى والتثقيفى لـ80 إمامًا بالإسكندرية الأئمة المشاركون فى المعسكر خلال زيارتهم مكتبة الإسكندرية أمس
كتب على عبد الرحمن

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تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، المعسكر التدريبي والتثقيفى للفوج الخامس عشر للأئمة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية الذى انطلق صباح الثلاثاء 17 يناير الجارى، ويضم 80 إمامًا، وذلك في إطار مبادرة "الدين يسر" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وفي إطار البرامج التثقيفية التي تقيمها وزارة الأوقاف من خلال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأئمة.
 
ويتضمن برنامج المعسكر جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، فعلى هامش فعاليات المعسكر أمس نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، جولة تثقيفية سياحية وترفيهية، للأئمة قاموا خلالها بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباى، ومسجد المرسى أبو العباس، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.
 
وأبدى المشاركون فى المعسكر انبهارهم بالتاريخ العريق لمكتبة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفى بتاريخ مصر العريق.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، سعيها الدائم لرفع كفاءة والارتقاء بالمستوى العلمى والدعوى للأئمة والواعظات، ضمن حرصها على نشر الفكر الوسطى وتجديد الخطاب الدعوى، وذلك من خلال التدريبات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للوزارة، أم من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية لتقديم دورات تدريبية للأئمة والواعظات ليس فى العلوم الشرعية والقرآن الكريم فحسب وإنما فى شتى العلوم، مثل العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم اللغة والحاسب الآلى.
 
ومن أهم أدوات الوزارة لرفع كفاءة الأئمة والواعظات، المسابقات والمبادرات التى تطلقها لتشجيع الأئمة والواعظات وغيرهم من الموهوبين والمبدعين للتنافس وإظهار مواهبهم، وأحدث هذه المبادرات والمسابقات، مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وغيرهم، وتضم المسابقة عدة أفرع أولها للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة.

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