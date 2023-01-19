استمرار ترميم صالة الأعمدة الكبرى فى الكرنك لتجميلها أمام السائحين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" تواصل العمل الجاد فى صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك بأيدى فرق الترميم المصرية من الشباب والفتيات التى تعمل فى المشروع القومى الأبرز لترميم صالة الأعمدة الكبرى التى تضم 134 عمودا، بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتقوم فرق الترميم من مرممى وأثريى المجلس الأعلى للآثار بمواصلة أعمال الترميم بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، حيث تم البدء في ترميم العمود رقم 59 و68، وذلك بإشراف الدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، والطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، حيث إن صالة الأعمدة الكبرى تتكون من 134 عمودا، وأنه تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من ترميم 12 عمودا بالمرحلة الأولى، ويجرى العمل فى 16 عمودا منها بالمرحلة الثانية، وسوف يتم ترميم باقي الأعمدة تباعاً.

ويقول الدكتور مصطفى وزيرى إن أعمال مشروع الترميم مستمرة بصورة يومية، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على الجدران والأعمدة وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، حيث إن مشروع الترميم يقوم به فريق عمل من مرممي وأثريى المجلس الأعلى للآثار، حيث إن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ما يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي واستعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين.

ويضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أن المرممين المصريين كان لديهم هدف لإعادة صالة الأعمدة لرونقها، حيث تم الانتهاء من 12 عمودا فى المنتصف، وظهرت الألوان والنقوش والألوان الأحمر والأصفر والأزرق والتى اختفت منذ مئات السنوات، مؤكدا أن المشروع تم بأيدٍ مصرية خالصة، وأن المشاركين فى أعمال الترميم من الفتيات كانوا يعملون على ارتفاع 20 مترا، قائلاً: "فى صالة الأعمدة بمعبد الكرنك والتى تضم 134 عمودا، يتم العمل فى 124 عمودا بشكل نبات البردى و12 عمودا بنظام شكل نبات البردى المفتوح، وتم الإنتهاء من العمل فى الصف الشمالى المكون من 5 أعمدة فى واجهة الصالة ويجرى العمل فى الصالة الجنوبية حالياً".

وأكد أن فريق المرممين والعمال بالكرنك كانوا يواصلون العمل من السابعة صباحا حتى الخامسة مساء بدلاً من الواحدة ظهراً من أجل سرعة الانتهاء من المشروع القومى المميز بالكرنك، وتابع أن الفريق المشارك فى أعمال الترميم والتطوير لا يقتصر على أبناء الأقصر بل يشارك شباب من قنا وسوهاج، وغيرها من المدن كفريق عمل واحد ليصبح المكان تحفة معمارية كبيرة.



العمل-اليومى-فى-صالة-الأعمدة-بالكرنك



جانب-من-عمل-فرق-الترميم-فى-صالة-الأعمدة-الكبرى



ظهور-النقوش-والألوان-على-جدران-الأعمدة-بالصالة



عمل-فرق-الترميم-فى-صالة-الأعمدة-الكبرى-بالكرنك