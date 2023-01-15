وكيل تموين الأقصر يكشف تفاصيل الافتتاح والعمل بمعارض أهلا رمضان.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع"، إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان التى تم افتتاحها حتى الآن بمدن الأقصر، والتى بلغ عددها 4 معارض، فى مدينة الأقصر ومدينة إسنا ومدينة البياضية ومدينة أرمنت، ويجري التجهيز لافتتاح معارض أخرى لتصل معارض أهلا رمضان ضد الغلاء بالأقصر لـ9 معارض خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان القادم، لتوفير سلع للمواطنين بأسعار أقل من الخارج بـ30%، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح خلال لقائه مع "اليوم السابع"، إنه مع قدوم العام الجديد قررت وزارة التموين مواجهة شكاوى المواطنين من النقص وزيادة أسعار السلع التموينية، وهو ما يتم على مستوى العالم ويوجد معدلات تضخم في مختلف أرجاء العالم، وبتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تم البدء فى مبادرات أهلا رمضان ضد الغلاء بدءاً من يناير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تمت إقامة معرض بمدينة الأقصر وهو الأول بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات، وتم فيه إتاحة أكبر سلع من السلع والمخزون الآمن لتوفيرها للمواطنين، حيث تم التنسيق مع الغرفة فى جلب أكبر تجار سلع وشركات كبرى لتقليل حلقات التداول وعرض أكبر قدر من السلع أمام المواطنين، وبأسعار تقل عن أسعار السوق بما يزيد عن 20 و30%، وتم التجهيز لافتتاح 3 معارض أخرى فى مدن إسنا والبياضية وأرمنت، وجارى التجهيز لمعارض جديدة فى مدن القرنة والزينية لتغطية كافة أرجاء الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أن تلك المعارض تساهم فى توفير السلع امام المواطنين للتقليل من التخزين للسلع من قبل التجار والمواطنين، حيث شعر بعض المواطنين بقلة السلع وقاموا بتخزين بعض السلع، مشدداً على أن تلك المعارض هدفها الأساسي بث شعور للمواطنين بتوافر كافة السلع وبأسعار أقل من المعروضة فى المحلات ولدى المحلات التجارية، لدعم المواطنين فى حياتهم اليومية، كما يشارك فى تلك المبادرات مشروع جمعيتي ومشروع عربيتى بجولات السيارات فى كافة أرجاء المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأقل الأسعار.

وعن خريطة المعارض بالأقصر حتى الآن، قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تشمل خطط افتتاح المعارض بالأقصر، عدد 9 معارض على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر تضمن معرض ببندر الأقصر بشارع المحطة، وعدد 2 معرض بمركز إسنا بشوارع السوق الحضرى وأحمد عرابى، ومعرض بمركز أرمنت بشارع المستشفى، ومعرض بمركز الزينية بشارع الوحدة المحلية، ومعرض بمركز البياضية بشارع مجلس المدينة، ومعرض بمركز القرنة بجزيرة البعيرات، وعدد 2 معرض بمركز الطود بشوارع مجلس المدينة والوحدة المحلية بالبعيرات، مضيفا أن كافة المعارض تقدم سلع غذائية وغير غذائية بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30%.، حيث أنه بجانب تلك المعارض يوجد 20 فرعا لمشروع جمعيتى، و11 منفذ أمان، و4 منافذ ثابتة الخدمة الوطنية، و7 منافذ متنقلة الخدمة الوطنية، و14 منفذا ثابتا بالمنطقة الجنوبية، ومنفذ متنقل المنطقة الجنوبية، و5 قوافل متنقلة بدائرة المحافظة، حيث تتوافر بها جميعا كافة السلع الغذائية بالأسعار المعلنة للجمهور.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، إن خطة وزارة التموين في هذا الشأن تعمل على زيادة المعروض من كافة السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة المصرية ومشروع جمعيتي المنتشر بأرجاء المحافظة بالأسعار العادلة والمخفضة، وكذلك تنفيذ افتتاحات متتالية لمعارض «أهلاً رمضان - ضد الغلاء» ، بمدينة البياضية والقرنة وأرمنت وإسنا، وكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالأقصر، وكبار التجار والسلاسل التجارية الكبرى، وتجهيز قوافل سيارات متنقلة تجوب القرى والمدن ومشاركة مشروع عربيتي التابع للوزارة.



الإفتتاح والعمل بمعارض أهلا رمضان بالمدن المختلفة



العمل بمعارض أهلا رمضان بالمدن المختلفة