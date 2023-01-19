ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى ليصل إلى 9 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير التطورات الشهرية حول الأوضاع البترولية فى الأسواق العالمية ، ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 123 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9 مليون برميل يوم، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 ليصل إلى 9.190 مليون برميل يوميا .

وأشار التقرير، أنه في تطور أخر ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 11 حفارة خلال شهر أكتوبر 2022 ليبلغ 683 حفارة.

وتابع التقرير، ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أكتوبر 2022 بمقدار 4 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2714 مليون برميل، بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 36 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1507 مليون برميل.

يذكر أن وكالة الطاقة الدولية توقعت أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كورونا في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد، بينما قد تتأثر الإمدادات سلباً نتيجة السقف السعري المفروض على النفط الروسي.

وأضافت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "العاملان الحاسمان لتوقعات سوق النفط في 2023 هما روسيا والصين".

وتابعت: "الإمدادات الروسية تتباطأ في ظل التأثير الكامل للعقوبات (بينما) ستقود الصين ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على الرغم من استمرار ضبابية شكل ووتيرة إعادة الفتح هناك".