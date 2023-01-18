توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط لـ 101.2 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى نحو 99.3 مليون برميل/يوم، أي بنسبة زيادة بلغت 1% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات فى الأسواق العالمية للبترول .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، إلى ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %2.1% ليصل إلى حوالي 46.4 مليون برميل/يوم، بينما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 0.02% ليصل إلى حوالي 52.9 مليون برميل/يوم.

يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى نحو 101.2 مليون برميل/يوم، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 46.9 مليون برميل يوم، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 54.3 مليون برميل /يوم.

وتابع التقرير ، أن التقديرات تشير إلى استقرار الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر 2022 عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق البالغ حوالي 100.9 مليون برميل يوميا.د، فقد ارتفع إجمالى إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 66 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة %0.6 لتصل إلى نحو 34.9 مليون برميل يوميا.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام فقد انخفضت خلال شهر أكتوبر 2022 بنحو 183 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.4% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 40.3 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك بنسبة % 0.3% لتصل إلى نحو 15.2 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك، بنسبة %0.9% لتصل إلى نحو 25.1 مليون برميل يوميا..