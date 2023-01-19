اليوم السابع
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اختفاء جوليان ساندز الممثل البريطانى الشهير وسط جليد جبال كاليفورنيا

الخميس، 19 يناير 2023 09:34 ص
اختفاء جوليان ساندز الممثل البريطانى الشهير وسط جليد جبال كاليفورنيا جوليان ساندز الممثل البريطانى
وكالات الأنباء

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اختفى الممثل البريطانى، جوليان ساندز، 65 عاما، وهو يتنزه فى منطقة مغطاة بالجليد، فى سلسلة جبال كاليفورنيا شديدة الخطورة بعد عاصفة شتوية قاسية.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، كشفت الشرطة أن ساندز، النجم البريطانى للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار، مفقود منذ ما يقرب من أسبوع فى سلسلة جبال فى كاليفورنيا حيث لقى اثنان من المتنزهين حتفهما فى الأسابيع الأخيرة.

وتم الإبلاغ عن فقد ساندز، من قبل عائلته حوالي الساعة 7:30 مساءً الجمعة الماضى، وعلى الفور، استجابت أطقم الإنقاذ وبدأت البحث، ولكن بسبب خطر الانهيار الجليدى، تم سحبها من مكان الحدث، إلا أن البحث متواصل باستخدام طائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار عندما يسمح الطقس بذلك.

وعبر أصدقاء ساندرز عن حزنهم الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين السلامة له مع استمرار عمليات البحث.

قال المنتج السينمائي كاسيان إلويس: "لقد عرفت منذ يوم الجمعة أن صديقي جوليان ساندز مفقود، أشعر بخيبة أمل كبيرة، صديق مقرب جدًا للعائلة كان مغامرا في كل ما يفعله، لقد تليت كثير من الصلوات".

من جانبه، قال كاتب السيناريو بريان لينش: "أنا أحب جوليان ساندز، آمل أن يتم العثور عليه في أسرع وقت ممكن".

 


كاليفورنيا

سلسه جبال كاليفورنيا

جوليان ساندز

اختفاء جوليان ساندز

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