اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:32 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20 شخصا.. وأوامر بإجلاء عشرات الآلاف

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:16 ص
ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20 شخصا.. وأوامر بإجلاء عشرات الآلاف عواصف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى عواصف كاليفورنيا إلى 20 شخصا على الأقل .

وأضاف نيوسوم - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن العواصف تسببت في إصدار أوامر بإجلاء عشرات الآلاف . 

وفي السياق، حث المسؤولون، سكان كاليفورنيا على الاستمرار في الحفاظ على مخزون من المياه، إذ لا يزال جهاز مراقبة الجفاف الأمريكي يضع الولاية بأكملها تقريبا عند ظروف جفاف معتدلة أو شديدة .

وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد تعرضت لعواصف رعدية عاتية أثارت المزيد من الأمطار والثلوج وجعلت السفر محفوفا بالمخاطر، فيما حثت السلطات المحلية سكان العديد من المقاطعات على سرعة الإخلاء بسبب مخاوف من الفيضانات على طول نهر متضخم بالفعل بالقرب من سكرامنتو.

 


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