إطلاق إشارة البدء لتطوير العشوائيات بمحافظة شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت فى محافظة شمال سيناء إشارة البدء لتطوير العشوائيات بمحافظة شمال سيناء تحت رعاية الدكتور عبد الفضيل شوشة.

اعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، ان أسامة الغندور سكرتير عام محافظة ترأس اجتماع لجنة تطوير العشوائيات بحضور هيثم مصطفي مدير صندوق تطوير العشوائيات، وناقش الاجتماع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بنطاق منطقة عاطف السادات وحي الصفا ومنطقة غرب وشمال مدينة العريش لتحسين الخدمة بتلك المناطق من خلال أعمال الرصف لتطوير تلك المناطق وأعمال الإمدادات الكهربائية بالإضافة إلي خطوط المياة والصرف الصحى

وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بالمحافظة وإزالة أي معوقات تعوق العمل وضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ، كما أوصت اللجنة في ختام اجتماعها بضرورة وجود فريق عمل فني لمواجهة المشكلات الطارئة التي تعيق العمل بالإضافة إلي تحديد احتياجات كل منطقة من المناطق من المرافق والخدمات واستكمال المرافق الخدمية بتلك المناطق العشوائية.

وفى سياق متصل واصل عددا من المتطوعين تنفيذهم مبادرة تنظيف وتجميل مدينة العريش للأسبوع الثانى تحت إشراف مجلس مدينة العريش ورعاية محافظ شمال سيناء .

واعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، انه تتواصل تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فعاليات مبادرة تجميل وتنظيف مدينة العريش بجهود تطوعية، وينفذها المجتمع المدني من رجال أعمال وأهالي ورجال وشباب المدينة .

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه يتواصل دهانات الارصفه والواجهات من الجانبين وسط المدينة، و شارع المدارس وشارع جسر الوادي وتستمر الأعمال بوسط المدينة، كما تتواصل الأعمال فى حى المساعيد، ورفع ماتبقي من أكوام ردتش ورمال منذ الصباح الباكر ومنطقة خدمات السمران بجوار المعهد الأزهرى ومقلب القط والضاحية بجوار الطرق والنقل.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش فتح طرق وإزالة العوائق من على مسارها لتسيير حركة المرور فى إطار توجيهات محافظ شمال سيناء برفع كافة أكوام الردش وفتح جميع الشوارع.

واوضح البيان انه تم فتح الطريق الرابط بين حي ضاحية السلام والمدينة، وفتح شارع الاستاد المتجه إلى ضاحية السلام، و فتح ميدان العتلاوى والخلفاء الراشدين و المدينه الشبابيه ورفع كافة الكتل الخرسانية وأكوام الردش والرمال وفتح طريق بحى أبو صقل بمحاذاة مقر المدينة الشبابية، وفتح شارع قسم ثانى على ساحل مدينة العريش، و فتح ميدان الفواخرية، و ورفع حواجز نيوجيرسي من الميدان وانتظام سيولة حركة السيارات داخل الميدان، ورفع كافة التراكمات والردش من على مسار كوبري ملك المسامير وعودة حركة السير على مساره.

وتم بالتنسيق مع شركة النظافة توزيع صناديق القمامة الجديدة فى الشوارع والميادين، وهى حديثة تعمل بنظام رفع بمكبس سيارة النظافة، وتم وضعها بمناطق وسط المدينة، وميدان الرفاعي، وشارع علي بن أبي طالب وشارع الوادي ، و بجوار مدرسة أبو هندية مدرسة آل ياسر، و بجوار مسجد المحطة ومنطقة مكسيم وبداية شارع النافورة، و بجوار مسجد الغفار شارع المحور، وفى منطقة خدمات المساعيد بدوران شبرا، والشهر العقاري وأمام السنترال وشارع أسيوط، وجاري التوزيع بباقي الأحياء.

كما تم تنفيذ أعمال الرصف فى منطقة خدمات الضاحية إحدى مناطق خدمات العريش ضمن أعمال تطوير العريش للخطة الاستثمارية لأعمال عام ٢٠٢٢، والمتواصلة لحين الانتهاء من الهدف المخطط من الخطة الاستثمارية لمدينه العريش.















