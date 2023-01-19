إصابة 11 شخصا فى تصادم سيارتين أعلى كوبرى النيل بمدينة إدفو بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا بوصول بلاغ بتصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل، أعلى كوبرى النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، ووجه مدير المرفق على الفور الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث.

وأسفر الحادث، عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وهم: "الهام سعد ابراهيم 39 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وياسين خميس عباس 32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود رمضان بشير 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد شحات محمود 5 سنوات، مصاب بكدمات خفيفة، وبكر عبدالعزيز على خليل 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وبشير احمد ابراهيم 35 نسة، مصاب بكدمات متفرقة والحسن ربيع بدرى 27 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر وهدى محمد عبدالله 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأنور عبدالحميد ابوزيد 62 سنة، مضاب بكدمات متفرقة بالجسم، ورشا حسن محمد 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، واحمد عبدالله سليمان 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.